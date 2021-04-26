В Днепре продолжаются поиски злоумышленника, который расстрелял человека в центре города
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Днепре полиция продолжает розыск 28-летнего злоумышленника, который 24 апреля застрелил мужчину в центре города. Об этом корреспонденту УНН сообщиоа спикер ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.
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"Это гражданин другого государства, 1993 года рождения. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание", - сказала она.
Правоохранители сообщают, что по подозрению в умышленном убийстве мужчине 1993 года рождения, гражданину другого государства, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Что было раньше
В Днепре в субботу неизвестный застрелил 42-летнего мужчину. Злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser. После этого с места происшествия скрылся. Пострадавший от полученных ранений скончался. С целью поиска и задержания злоумышленника правоохранители ввели в городе спецоперацию.