У Дніпрі тривають пошуки зловмисника, який розстріляв людину в центрі міста
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Дніпрі поліція продовжує розшук 28-річного зловмисника, який 24 квітня застрелив чоловіка в центрі міста. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ГУНП в Дніпропетровській області Анна Старчевська.
Цитата:
"Це громадянин іншої держави, 1993 року народження. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи, спрямовані на його затримання", - сказала вона.
Правоохоронці повідомляють, що за підозрою в умисному вбивстві чоловіку 1993 року народження, громадянину іншої держави, оголошено про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Що було раніше
У Дніпрі у суботу невідомий застрелив 42-річного чоловіка. Зловмисник декілька разів вистрілив в бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser. Після цього з місця події втік. Потерпілий від отриманих поранень помер. З метою пошуку та затримки зловмисника правоохоронці ввели в місті спецоперацію.