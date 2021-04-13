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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 183170 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Актуальное
В Днепре продлили карантин до 30 апреля

В Днепре продлили карантин до 30 апреля

Киев  •  УНН

 • 17496 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. С целью предотвращения распространения и Днепре коронавируса, власть продолжила карантин до 30 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета, пишет УНН.

Детали

Комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приняла решение продолжить Каранта в Днепре до 30 апреля. Так, в городе запрещено проведение дискотек. Кафе, бары и рестораны должны работать 00:00 при условии соблюдения санитарных норм.

В горсовете рекомендуют учреждениям, обслуживающих пожилых людей, установить график с 10:00 до 14:00.

Ученики старших классов 5-11 классов продолжат обучение дистанционно.

Ситуация на Днепропетровщине

На Днепропетровщине всего зафиксировали 47 755 случаев COVID-19, выздоровели 40382 человека.

Общая ситуация

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 861 105 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 37 301 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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