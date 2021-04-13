В Днепре продлили карантин до 30 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. С целью предотвращения распространения и Днепре коронавируса, власть продолжила карантин до 30 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета, пишет УНН.
Детали
Комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приняла решение продолжить Каранта в Днепре до 30 апреля. Так, в городе запрещено проведение дискотек. Кафе, бары и рестораны должны работать 00:00 при условии соблюдения санитарных норм.
В горсовете рекомендуют учреждениям, обслуживающих пожилых людей, установить график с 10:00 до 14:00.
Ученики старших классов 5-11 классов продолжат обучение дистанционно.
Ситуация на Днепропетровщине
На Днепропетровщине всего зафиксировали 47 755 случаев COVID-19, выздоровели 40382 человека.
Общая ситуация
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 861 105 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 37 301 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.