У Дніпрі продовжили карантин до 30 квітня

Деталі

Комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації прийняла рішення продовжити каранти у Дніпрі до 30 квітня. Так, у місті заборонено проведення дискотек. Кафе, бари і ресторани повинні працювати до 00:00 за умови дотримання санітарних норм.

У міськраді рекомендують установам, які обслуговують літніх людей, встановити графік з 10:00 до 14:00.

Учні старших класів 5-11 класів продовжать навчання дистанційно.

Ситуація на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині всього зафіксували 47 755 випадків COVID-19, одужали 40 382 людини.

Загальна ситуація

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 861 105 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 37 301 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.