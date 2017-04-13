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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78430 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111401 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169668 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124767 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121861 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115252 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106139 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103827 просмотра

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В Днепре чиновники разворовали бюджетные средства, выделенные на ремонт дорог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Работники Департамента защиты экономики (ДЗЭ) и следователи областной полиции под руководством областной прокуратуры разоблачили факт хищения бюджетных средств и преступную схему их вывода в "тень", которую организовали должностные лица одного из районных советов города, сельсовета и общества. По предварительным данным сумма ущерба составляет более миллиона гривен, передает УНН со ссылкой на ДЗЭ НП Украины.

Так, в 2016 году из бюджета на ремонт дорог одного из районов города и благоустройство территорий были выделены средства. В течение года злоумышленники заключили ряд договоров на проведение работ по благоустройству.

Согласно документам работы были выполнены в полном объеме, однако фактически — частично.

“Средства за их выполнение должностные лица перечисляли „своим“ предприятиям на основании проведения бестоварных операций. В дальнейшем средства чиновники переводили на счета „конвертационного центра“ и они получали „живые“ деньги”, — говорится в сообщении.

По результатам проведенных санкционированных обысков в помещениях фигурантов, офисах коммерческой структуры и “конвертационного центра”, правоохранители изъяли 13 печатей предприятий с признаками фиктивности, более 5000 долларов, и более 150 000 российских рублей, а также финансово-хозяйственную документацию.

Уголовное производство открыто по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

“Во время следствия будет установлена ​​окончательная сумма нанесенного ущерба, а также будут определены лица, которые имеют непосредственное отношение к хищению бюджетных средств”, — рассказали в ДЗЭ.

Напомним, компанию “Автомагистраль”, что строит дороги в Украине, заподозрили в финансовых махинациях.

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