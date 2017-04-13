В Днепре чиновники разворовали бюджетные средства, выделенные на ремонт дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Работники Департамента защиты экономики (ДЗЭ) и следователи областной полиции под руководством областной прокуратуры разоблачили факт хищения бюджетных средств и преступную схему их вывода в "тень", которую организовали должностные лица одного из районных советов города, сельсовета и общества. По предварительным данным сумма ущерба составляет более миллиона гривен, передает УНН со ссылкой на ДЗЭ НП Украины.
Так, в 2016 году из бюджета на ремонт дорог одного из районов города и благоустройство территорий были выделены средства. В течение года злоумышленники заключили ряд договоров на проведение работ по благоустройству.
Согласно документам работы были выполнены в полном объеме, однако фактически — частично.
“Средства за их выполнение должностные лица перечисляли „своим“ предприятиям на основании проведения бестоварных операций. В дальнейшем средства чиновники переводили на счета „конвертационного центра“ и они получали „живые“ деньги”, — говорится в сообщении.
По результатам проведенных санкционированных обысков в помещениях фигурантов, офисах коммерческой структуры и “конвертационного центра”, правоохранители изъяли 13 печатей предприятий с признаками фиктивности, более 5000 долларов, и более 150 000 российских рублей, а также финансово-хозяйственную документацию.
Уголовное производство открыто по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
“Во время следствия будет установлена окончательная сумма нанесенного ущерба, а также будут определены лица, которые имеют непосредственное отношение к хищению бюджетных средств”, — рассказали в ДЗЭ.
Напомним, компанию “Автомагистраль”, что строит дороги в Украине, заподозрили в финансовых махинациях.