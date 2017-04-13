У Дніпрі посадовці розікрали бюджетні кошти, виділені на ремонт доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Працівники Департаменту захисту економіки (ДЗЕ) та слідчі обласної поліції під керівництвом обласної прокуратури викрили факт розкрадання бюджетних коштів та злочинну схему їх виведення у "тінь", яку організували посадові особи однієї з районних рад міста, сільради та товариства. За попередніми даними сума збитків становить понад мільйон гривень, передає УНН з посиланням на ДЗЕ НП України.
Так, у 2016 році з бюджету на ремонт доріг одного з районів міста та благоустрій територій були виділені кошти. Протягом року зловмисники уклали низку договорів на проведення робіт з благоустрою.
Відповідно до документів роботи були виконані у повному обсязі, проте фактично — частково.
“Кошти за їх виконання посадовці перераховували „своїм“ підприємствам на підставі проведення безтоварних операцій. В подальшому кошти посадовці переводили на рахунки „конвертаційного центру“ і вони отримували „живі“ гроші”, — йдеться у повідомленні.
За наслідками проведених санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів, офісах комерційної структури та “конвертаційного центру”, правоохоронці вилучили 13 печаток підприємств з ознаками фіктивності, понад 5 тисяч доларів США, та понад 150 тисяч російських рублів, а також фінансово-господарську документацію.
Кримінальне провадження відкрито за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
“Під час слідства буде встановлена остаточна сума завданих збитків, а також будуть визначені особи, які безпосередньо причетні до розкрадання бюджетних коштів”, — розповіли в УЗЕ.
Нагадаємо, компанію “Автомагістраль”, що будує дороги в Україні, запідозрили у фінансових махінаціях.