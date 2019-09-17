В Днепре полиция разоблачила группу из 5 человек, которые продавали наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Днепре полиция разоблачила преступную группу из 5-ти человек, которая занималась изготовлением и сбытом "метамфетамина". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
"Правоохранители установили преступную группу в состав которой входило пять жителей Днепропетровской области. Известно, что роль каждого участника группы была четко определена: организатор, два ответственные за изготовление психотропного вещества и два сбытчики, среди которых одна женщина", - говорится в сообщении.
Следователи провели 9 санкционированных обысков по месту жительства членов группы. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.
"Одной участнице преступной группировки сообщено о подозрении по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - говорится в сообщении.
После проведения соответствующих исследований будет принято решение об объявлении сообщения о подозрении и избрании меры пресечения остальным членам группировки. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению места нахождения и документирования преступной деятельности других участников преступной группировки.
Напомним, в Днепре Служба безопасности Украины разоблачила незаконное хранение и продажу оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ.