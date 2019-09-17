У Дніпрі поліція викрила групу з 5 осіб, які продавали наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Дніпрі поліція викрила злочинну групу з 5-ти осіб, яка займалася виготовленням та збутом “метамфетаміну”. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
“Правоохоронці встановили злочинну групу до складу якої входило п’ять мешканців Дніпропетровської області. Відомо, що роль кожного учасника групи була чітко визначена: організатор, два відповідальні за виготовлення психотропної речовини та два збувальники, серед яких одна жінка”, - йдеться в повідомленні.
Слідчі провели 9 санкціонованих обшуків за місцем мешкання членів групи. Вилучені речові докази направлені на експертизу.
“Одній учасниці злочинного угрупування повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)”, - йдеться в повідомленні.
Після проведення відповідних досліджень буде прийнято рішення про оголошення повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу іншим членам угрупування. Проводяться подальші заходи щодо встановлення місця знаходження та документування злочинної діяльності інших учасників злочинного угрупування.
Нагадаємо, у Дніпрі Служба безпеки України викрила незаконне зберігання та продаж оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин.