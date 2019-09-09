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У Дніпрі СБУ викрила наркоторговця, який оптом збував наркотики через мережу

У Дніпрі СБУ викрила наркоторговця, який оптом збував наркотики через мережу

Київ • УНН

 • 11469 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Дніпрі Служба безпеки України викрила незаконне зберігання та продаж оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр СБ України.

“Встановлено, що мешканець обласного центру одержував через сервіси поштового зв’язку наркотики для перепродажу. Отриманий “товар” він реалізовував на території міста та інших регіонів України методом так званих “закладок”, — йдеться в повідомленні.

Для пошуку клієнтів наркоділок створив та адміністрував спеціалізований сайт, а також використовував один з Інтернет-комунікаторів.

“Правоохоронці вилучили за місцем проживання фігуранта справи канабіс, метамфетамін, МДМА, амфетамін та ЛСД, загальної вагою понад кілограм. Вартість вилученого „товару“ становить близько 750 тисяч гривень за цінами „чорного“ ринку. Також виявлено гроші, одержані незаконним шляхом, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з речовими доказами протиправної діяльності”, — йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

“Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконних дій. Перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до пошуку та переправлення за кордон осіб для роботи у сфері наркобізнесу в одній з сусідніх країн”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівцях поліція викрила наркоторговця завдяки моніторингу соцмереж.

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