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В Днепре полицейские жестко задержали парня без маски после чего его госпитализировали: назначена служебная проверка

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. В Днепре на автовокзале полицейские жестко задержали парня из-за отсутствия на нем маски. Во время задержания ему стало плохо. Сейчас назначено служебное расследование для дачи оценки действий полицейских. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Днепропетровской области.

В Днепре полицейские жестко задержали парня без маски после чего его госпитализировали: назначена служебная проверка

Цитата

“Полицейские во время несения службы на территории вокзала заметили мужчину, который находился в общественном месте без средства индивидуальной защиты. На замечание полицейского мужчина не отреагировал и начал идти, после чего стражи порядка применили физическую силу для его задержания. Во время задержания последнему стало плохо”, — рассказали в полиции.

Также в пресс-служба отметили, что правоохранители вызвали скорую.

“В настоящее время по данному факту назначено служебное расследование по результатам которого будет дана оценка полицейских, которые были на месте”, — сказали в полиции.

Добавим, что как сообщают СМИ, парня госпитализировали с сотрясением мозга. Кроме того, сообщается, что он астматик.

Дополнение

Полиция открыла производство из-за избиения посетителя в киевском торгово-развлекательном центре “Ocean Plaza” во время конфликта с охранниками. Парень был без маски.

Напомним, на столичном Печерске выпивший устроил стрельбу после того, как охрана вывела его из аптеки из-за отказа одевать маску.

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