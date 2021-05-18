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У Дніпрі поліцейські жорстко затримали хлопця без маски після чого його госпіталізували: призначена службова перевірка

Київ • УНН

 • 48983 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. У Дніпрі на автовокзалі поліцейські жорстко затримали хлопця через відсутність на ньому маски. Під час затримання йому стало погано. Наразі призначено службове розслідування для надання оцінки дій поліцейських. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі поліцейські жорстко затримали хлопця без маски після чого його госпіталізували: призначена службова перевірка

Цитата

“Поліцейські під час несення служби на території вокзалу помітили чоловіка, який знаходився в громадському місці без засобу індивідуального захисту. На зауваження поліцейских чоловік не відреагував та почав йти, після чого правоохоронці застосували фізичну силу для його затримання. Під час затримання останньому стало погано”, — розповіли в поліції.

Також в пресслужбі зазначили, що правоохоронці викликали швидку.

“Наразі за вказаним фактом призначено службове розслідування за результатами якого буде надано оцінку поліцейських, які були на місці”, — сказали в поліції.

Додамо, що як повідомляють ЗМІ, хлопця було госпіталізовано зі струсом мозку. Окрім того, повідомляється, що він астматик.

Доповнення

Поліція відкрила провадження через побиття відвідувача в київському торгово-розважальному центрі “Ocean Plaza” під час конфлікту з охоронцями. Хлопець був без маски.

Нагадаємо, на столичному Печерську чоловік напідпитку влаштував стрілянину після того, як охорона вивела його з аптеки через відмову одягати маску.

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