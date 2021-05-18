У Дніпрі поліцейські жорстко затримали хлопця без маски після чого його госпіталізували: призначена службова перевірка

Цитата

“Поліцейські під час несення служби на території вокзалу помітили чоловіка, який знаходився в громадському місці без засобу індивідуального захисту. На зауваження поліцейских чоловік не відреагував та почав йти, після чого правоохоронці застосували фізичну силу для його затримання. Під час затримання останньому стало погано”, — розповіли в поліції.

Також в пресслужбі зазначили, що правоохоронці викликали швидку.

“Наразі за вказаним фактом призначено службове розслідування за результатами якого буде надано оцінку поліцейських, які були на місці”, — сказали в поліції.

Додамо, що як повідомляють ЗМІ, хлопця було госпіталізовано зі струсом мозку. Окрім того, повідомляється, що він астматик.

Доповнення

Поліція відкрила провадження через побиття відвідувача в київському торгово-розважальному центрі “Ocean Plaza” під час конфлікту з охоронцями. Хлопець був без маски.



Нагадаємо, на столичному Печерську чоловік напідпитку влаштував стрілянину після того, як охорона вивела його з аптеки через відмову одягати маску.