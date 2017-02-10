В Днепре покажут спектакль о жителях Чернобыльской зоны

"Тема пьесы актуальна, философская и патриотическая. Несмотря на свой юный возраст, она уже в репертуаре многих театров Украины. Впервые на профессиональной сцене ее воплотил известный львовский режиссер Роман Виктюк. В днепровском театре Шевченко спектакль по пьесе представили весной 2016-го ", - рассказывают в театре.

"Зона" - это история о тех, кто не смог уйти. О Чернобыльской зоне, где живет травница, 86-летняя баба Фрося. Она знает язык лесных нимф, имеет дочь Славу и странного внука Вовчика. Баба не хочет оставлять своего дома, из-за чего у нее постоянно возникают конфликты с участковым милиционером и дочерью. Главная надежда Прис - внук. В спектакле поднимаются извечные темы, размышления которые никого не оставят равнодушным.