У Дніпрі покажуть виставу про мешканців Чорнобильської зони

“Тема п’єси актуальна, філософська та патріотична. Незважаючи на свій юний вік, вона вже у репертуарі багатьох театрів України. Вперше на професійній сцені її втілив відомий львівський режисер Роман Віктюк. У дніпровському театрі Шевченка виставу за п’єсою презентували навесні 2016-го”, — розповідають в театрі.

“Зона” — це історія про тих, хто не зміг піти. Про Чорнобильську зону, де живе травниця, 86-літня баба Пріся. Вона знає мову лісових мавок, має дочку Славу та чудернацького онука Вовчика. Баба не хоче залишати своєї хати, через що у неї постійно виникають конфлікти із дільничним міліціонером та донькою. Головна надія Прісі — онук. У виставі піднімаються одвічні теми, роздуми про які нікого не залишать байдужим.