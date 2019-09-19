В Днепре на пожаре погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В городе Днепр в заброшенном здании на пожаре погиб человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Сообщение о пожаре в здании на улице Новокрымская Чечеловского района города Днепр спасатели получили 18 сентября в 22:38.
"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в одноэтажном неэксплуатируемом здании. Во время пожара обнаружено тело мужчины без признаков жизни", - указали в управлении.
Огнем повреждена крыша и старое имущество на площади 8 кв. метров.
В 22:53 огонь локализован и в 22:58 ликвидирован.
Напомним, в Днепре горела плавучая пристань.