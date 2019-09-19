У Дніпрі на пожежі загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У місті Дніпро у закинутій будівлі на пожежі загинув чоловік. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Повідомлення про пожежу у будівлі на вулиці Новокримська Чечелівського району міста Дніпро рятувальники отримали 18 вересня о 22:38.
"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховій споруді, яка не експлуатується. Під час пожежі виявлено тіло чоловіка без ознак життя", - вказали в управлінні.
Вогнем пошкоджено дах та старе майно на площі 8 кв. метрів.
О 22:53 вогонь локалізовано та о 22:58 ліквідовано.
Нагадаємо, у Дніпрі горіла плавуча пристань.