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У Дніпрі горіла плавуча пристань

У Дніпрі горіла плавуча пристань

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Дніпрі загорівся двоповерховий дебаркадер - плавуча пристань - який довгий час не використовували. Загиблих та постраждалих немає, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужбу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

"... о 15:18 надійшло повідомлення пожежу на вулиці Набережна Перемоги Соборного району міста Дніпро... Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині двоповерхового дебаркадеру, який частково знаходився на березі річки Дніпро та тривалий час не експлуатувався. Загальна площа становила орієнтовно 600 кв. метрів", - йдеться у повідомленні.

Пожежу локалізовано о 16:15 та ліквідовано о 16:31.

Загиблих та постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучено 30 осіб та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, на Харківщині пожежа спалила 40 га поля з кукурудзою.

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