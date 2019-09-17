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На Харківщині пожежа спалила 40 га поля з кукурудзою

На Харківщині пожежа спалила 40 га поля з кукурудзою

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Харківській області на території сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю виникла пожежа на полі площею 116 гектарів, але до приїзду рятувальників - вона самоліквідувалась. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС України, передає УНН.

“16 вересня о 14 год. 04 хв. поблизу с. Слобожанське Балаклійського району на полі (площею 116 га) з кукурудзою СТОВ „Степове“ виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що вогнем було знищено 40 га кукурудзи на корені. “Пожежа самоліквідувалася до прибуття підрозділів ДСНС”, — розповіли у пресслужбі, та додали, що наразі “причини пожежі встановлюються”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Навколо Києва за добу сталося близько 70 природних пожеж

Нагадаємо, внаслідок пожежі у Київській області вигоріло 30 га поля з соєю.

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