Внаслідок пожежі у Київській області вигоріло 30 га поля з соєю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Київській області внаслідок пожежі на полі загальною площею 55 га вигоріло 30 гектарів з соєю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС.
“15 вересня о 17 год. 38 хв. поблизу с. Кривошиїнці Сквирського району на приватному полі з соєю (загальна площа поля близько 55 га) виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже о 18 год. 49 хв. підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано.
“Внаслідок пожежі знищено посіви сої на площі 30 га, врятовано посіви сої на площі 25 га”, — повідомили рятувальники.
Додається, що наразі причини пожежі та збитки встановлюються.
Нагадаємо, на Полтавщині згоріло 90 га поля з кукурудзою.