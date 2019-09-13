На Полтавщині згоріло 90 га поля з кукурудзою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У четвер о 15:00 поблизу с. Березова Лука Гадяцького району на полі (площею близько 2500 га) з кукурудзою виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
О 18:40 пожежу ліквідовано на площі 90 га, врятовано кукурудзу на корені на площі 2410 га.
До гасіння залучалося 35 осіб та 13 од. техніки, з них від ДСНС 15 людей о/с та 4 од. техніки.
Нагадаємо, на Полтавщині ліквідували загоряння сухої трави на площі 30 га.