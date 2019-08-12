На Полтавщині ліквідували загоряння сухої трави на площі 30 га
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У неділю о 19:30 було ліквідовано загоряння сухої трави на площі 30 га у Полтавській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"11 серпня о 15:56 поблизу с. Дмитрівка Кременчуцького району виникло загоряння сухої трави на площі 30 га", - йшлося в повідомленні.
Як зазначено, о 18:20 пожежу було локалізовано.
До гасіння залучили 32 особи та 9 одиниць техніки, з них від ДСНС – 26 рятувальників особового складу та 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, у Київській області вогнем було знищено 23 га пшеничного поля.