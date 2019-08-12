В Полтавской области ликвидировали возгорание сухой травы на площади 30 га
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В воскресенье в 19:30 было ликвидировано возгорание сухой травы на площади 30 га в Полтавской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"11 августа в 15:56 вблизи с. Дмитровка Кременчугского района произошло возгорание сухой травы на площади 30 га", - говорилось в сообщении.
Как указано, в 18:20 пожар был локализован.
К тушению привлекли 32 человека и 9 единиц техники, из них от ГСЧС - 26 спасателей личного состава и 6 единиц техники.
Напомним, в Киевской области огнем было уничтожено 23 га пшеничного поля.