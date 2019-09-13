В Полтавской области сгорело 90 га поля с кукурузой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В четверг в 15:00 вблизи с. Березовая Лука Гадячского района на поле (площадью около 2500 га) с кукурузой возник пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В 18:40 пожар был ликвидирован на площади 90 га, спасли кукурузу на корню на площади 2410 га.
К тушению привлекалось 35 человек и 13 ед. техники, из них от ГСЧС 15 человек л/с и 4 ед. техники.
Напомним, в Полтавской области ликвидировали возгорание сухой травы на площади 30 га.