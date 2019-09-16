В результате пожара в Киевской области выгорело 30 га поля с соей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Киевской области в результате пожара на поле общей площадью 55 га выгорело 30 гектаров с соей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
“15 сентября в 17 час. 38 мин. вблизи с. Кривошеинки Сквирского района на частном поле с соей (общая площадь поля около 55 га) возник пожар”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что уже в 18 час. 49 мин. подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.
“В результате пожара уничтожены посевы сои на площади 30 га, спасено посевы сои на площади 25 га”, — сообщили спасатели.
Добавляется, что пока причины пожара и убытки устанавливаются.
Напомним, на Полтавщине сгорело 90 га поля с кукурузой.