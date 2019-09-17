В Харьковской области пожар сжег 40 га поля с кукурузой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Харьковской области на территории сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью возник пожар на поле площадью 116 гектаров, но до приезда спасателей — она он самоликвидировался, спалив 40 гектаров поля. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Украины, передает УНН.
“16 сентября в 14 час. 04 мин. вблизи с. Слобожанское Балаклейский район на поле (площадью 116 га) с кукурузой СООО „Степное“ возник пожар”, — говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что огнем было уничтожено 40 га кукурузы на корню. “Пожар самоликвидировалась до прибытия подразделений ГСЧС”, — рассказали в пресс-службе, и добавили, что в настоящее время “причины пожара устанавливаются”.
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Напомним, в результате пожара в Киевской области выгорело 30 га поля с соей.