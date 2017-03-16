В Днепре могут организовать переправку граждан по реке во время ремонта Центрального моста

"Мы рассматриваем вариант курсирования двух катеров между центром города и жилым массивом Солнечный, но за день катер может переправить лишь 7 тыс. человек. Для сравнения, автобусами через Центральный мост ежедневно ездят около 300 тыс. горожан", - отметил Игорь Маковцев.

Напомним, в Днепре по Центральному мосту можно будет проехать только по специальному пропуску, каждый из которых будет подписан лично мэром города. Об этом сообщил заместитель главы Днепра Михаил Лысенко.

Городским советом было подписано более 200 пропусков на проезд по мосту, однако в ближайшее время мэром будет подписано соответствующее решение, которое оставит действовать всего 6 пропусков. На выходных было изъято огромное количество поддельных пропусков, однако к ответственности водителей никто не привлекал, их пропуска просто будут аннулированы.