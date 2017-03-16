У Дніпрі можуть організувати переправку громадян по річці під час ремонту Центрального мосту

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Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 16 березня. УНН. У Дніпрі вирішують, як покращити дорожній рух та зменшити кількість заторів, які виникають у зв’язку з ремонтом Центрального мосту. Про це під час прес-конференції 16 березня повідомив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев, передає кореспондент УНН.

“Ми розглядаємо варіант курсування двох катерів між центром міста та житловим масивом Сонячний, але за день катер може переправити лише 7 тис. людей. Для порівняння, автобусами через Центральний міст щодня їздять близько 300 тис. містян”, — зазначив Ігор Маковцев.

Нагадаємо, у Дніпрі Центральним мостом можна буде проїхати лише за спеціальною перепусткою, кожна з яких буде підписана особисто мером міста. Про це повідомив заступник голови Дніпра Михайло Лисенко.

Міською радою було підписано більше 200 перепусток на проїзд по мосту, однак найближчим часом мером буде підписано відповідне рішення, яке залишить діяти всього 6 пропусків. На вихідних було вилучено величезну кількість підроблених перепусток, однак до відповідальності водіїв ніхто не залучав, їхні перепустки просто будуть анульовані.

Українські Національні Новини

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