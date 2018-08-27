В Днепре маршрутка сбила семью с детьми на пешеходном переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Водитель маршрутки совершил наезд на пешеходов - семью с маленькими детьми, - которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Происшествие случилось вчера вечером в Днепре. Об этом сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"26 августа около 7 часов вечера на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Шмидта водитель маршрутного микроавтобуса совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по зебре - семью с маленькими детьми. В результате пострадали 4-летний мальчик и полугодовая девочка, которая находилась в коляске", - говорится в сообщении.
Сам водитель не смог объяснить, почему совершил наезд, когда люди уже шли по пешеходному переходу. Патрульные вызвали на место происшествия следователя. Детей "скорая" госпитализировала.
"Больше всего пострадал мальчик. У девочки были ссадины, и она очень испугалась", - отметили в патрульной полиции.
Напомним, возле станции метро "Осокорки" в Киеве произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Vito и автомобиля Lada Priora, в результате чего погибла пассажирка автомобиля Lada. Кроме того, в тяжелом состоянии госпитализирован 11-летний мальчик.