У Дніпрі маршрутка збила родину з дітьми на пішохідному переході
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Водій маршрутки скоїв наїзд на пішоходів - сім'ю з маленькими дітьми, - які переходили дорогу по пішохідному переходу. Подія сталася вчора ввечері у Дніпрі. Про це УНН повідомили у патрульній поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"26 серпня близько 7-ї години вечора на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Шмідта водій маршрутного мікроавтобусу здійснив наїзд на пішоходів, які переходили дорогу по зебрі - родину з маленькими дітьми. У результаті постраждали 4-річний хлопчик та піврічна дівчинка, яка перебувала у візочку", - йдеться в повідомленні.
Сам водій не зміг пояснити, чому скоїв наїзд, коли люди вже йшли по пішохідному переходу. Патрульні викликали на місце події слідчого. Дітей "швидка" госпіталізувала.
"Найбільше постраждав хлопчик. Дівчинка мала садна та дуже злякалася", - зазначили у патрульній поліції.
Нагадаємо, біля станції метро "Осокорки" у Києві сталася ДТП зі участі мікроавтобуса Mercedes Vito та автомобіля Lada Priora, внаслідок чого загинула пасажирка автомобіля Lada. Крім того, у тяжкому стані госпіталізований 11-річний хлопчик.