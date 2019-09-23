В Днепре горел лес

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В воскресенье в 10:47 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории Обуховского лесничества в квартале № 24 Государственного предприятия "Днепровское лесное хозяйство" вблизи улицы Березановской, Амур-Нижнеднепровского района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.