У Дніпрі горів ліс
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У неділю о 10:47 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території Обухівського лісництва у кварталі № 24 Державного підприємства "Дніпровське лісове господарство" поблизу вулиці Березанівській, Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До місця виклику негайно направлено чергове відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Вогнем знищено підстилку хвойного лісу на площі 0,02 га.
Пожежу локалізовано 12:20 та ліквідовано о 13:05.
До ліквідації пожежі залучено 5 людей особового складу, 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області та 4 працівника, 1 одиницю техніки лісництва.
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