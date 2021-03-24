В Днепре из-за усиления карантина образовались очереди на остановках

КИЕВ. 24 марта. УНН. Усиление карантинных мероприятий с сегодняшнего дня, с 24 марта, в Днепре в утренние и вечерние “часы пик” образовались очереди на остановках. По решению городской спецкомиссии, отныне и до середины апреля ездить в общественном транспорте можно только сидя, поэтому водители не могут принять всех желающих, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.