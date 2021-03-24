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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45205 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63407 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107956 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143672 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195043 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193173 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279199 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157845 просмотра

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В Днепре из-за усиления карантина образовались очереди на остановках

В Днепре из-за усиления карантина образовались очереди на остановках

Киев  •  УНН

 • 13050 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Усиление карантинных мероприятий с сегодняшнего дня, с 24 марта, в Днепре в утренние и вечерние “часы пик” образовались очереди на остановках. По решению городской спецкомиссии, отныне и до середины апреля ездить в общественном транспорте можно только сидя, поэтому водители не могут принять всех желающих, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Детали

В горсовете сообщили, что для предотвращения транспортного коллапса количество маршруток увеличили на 5%. Кроме того, ввели ограничения для льготников: льготы на проезд действуют исключительно с 10:00 до 15:00.

Мэр Днепра Борис Филатов на брифинге заявил, что транспортные проблемы возникли из-за неосведомленности жителей о новых условиях проезда.

"Сегодня уже возникли проблемы с льготным проездом в общественном транспорте, потому что люди не знали. Хотя мы стараемся максимально проинформировать. Мы надеемся, что это позволит нам не сползти до красной зоны", - сказал он.

Добавим

Юрист общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека на базе правозащитной группы "Сич" Виталия Серебрянская говорит, что введение "почасового" действия льгот - незаконное и может быть обжаловано в суде.

В Днепре, по решению спецкомиссии, усилили карантин, введя некоторые ограничения "красной" зоны, несмотря на то, что город пока находится в "оранжевой". В мэрии объяснили, что действуют на опережение.

Напомним

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в четверг вводит строгие карантинные ограничения на территории города Днепр.

Добавим, что в Украине уже 1579000 случаев COVID-19 , за сутки - 14 174.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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