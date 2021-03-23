Локдаун у Дніпрі: карантинні обмеження будуть введені з четверга

Деталі

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що вже у цей четвер у місті почнуть діяти карантинні обмеження. Він зазначає, що ці обмеження будуть максимально комфортні для бізнесу і влада готова до нової хвилі епідемії.

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“На відміну від інших територіальних громад ми не будемо тягнути „до упору“, а потім мучитися з колапсом системи охорони здоров’я”, — зазначив Філатов

Філатов закликає людей зрозуміти масштаб захворюваності на коронавірусну інфекцію та просить згадати земляків, які померли внаслідок “уїдливої хвороби”, зазначаючи що нічого не варте врятованого людського життя. І тому потрібно дотримуватись тих обмежень, які буде введено у місті цього тижня.

“І, так, я вірю в науку і людський розум. У те, що в 21-му столітті люди, нарешті, перестануть жити міфами і забобонами, і тому, як тільки з’явиться можливість, буду публічно вакцинуватися”, — додав міський голова наостанок.

Доповнення

У Києві з 20 березня на три тижні — до 9 квітня включно — запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Обмеження також запровадили зокрема у Львові, Хмельницькому, Миколаєві та у багатьох регіонах України.