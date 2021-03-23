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Локдаун в Днепре: карантинные ограничения будут введены с четверга

Локдаун в Днепре: карантинные ограничения будут введены с четверга

Киев  •  УНН

 • 20126 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в четверг вводит строгие карантинные ограничения на территории города Днепр. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Борис Филатов, мэр Днепра, передает УНН.

Детали

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что уже в этот четверг в городе начнут действовать карантин. Он отмечает, что эти ограничения будут максимально комфортны для бизнеса и власти готовы к новой волне эпидемии.

Цитата

“В отличие от других территориальных общин мы не будем тянуть „до упора“, а потом мучиться с коллапсом системы здравоохранения”, — отметил Филатов

Филатов призывает людей понять масштаб заболеваемости коронавирусной инфекции и просит вспомнить земляков, погибших в результате “язвительной болезни”, отмечая что ничего не стоит спасенного человеческой жизни. Для этого необходимо придерживаться тех ограничений, которые будут введены в городе на этой неделе.

“И, да, я верю в науку и человеческий разум. В том, что в 21-м веке люди, наконец, перестанут жить мифами и предрассудками, и поэтому, как только появится возможность, буду публично вакцинироваться”, — добавил мэр напоследок.

Дополнение

В Киеве с 20 марта на три недели — до 9 апреля включительно — введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Ограничения также ввели в частности в Львове, Хмельницком, Николаеве и во многих регионах Украины.

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