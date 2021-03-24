У Дніпрі через посилення карантину утворилися черги на зупинках

КИЇВ. 24 березня. УНН. Через посилення карантинних заходів від сьогодні, з 24 березня, у Дніпрі в ранкові та вечірні “години пік” утворилися черги на зупинках. За рішенням міської спецкомісії, відтепер і до середини квітня їздити в громадському транспорті можна лише сидячи, відтак водії не можуть взяти всіх охочих, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.