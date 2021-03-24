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У Дніпрі через посилення карантину утворилися черги на зупинках

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Через посилення карантинних заходів від сьогодні, з 24 березня, у Дніпрі в ранкові та вечірні “години пік” утворилися черги на зупинках. За рішенням міської спецкомісії, відтепер і до середини квітня їздити в громадському транспорті можна лише сидячи, відтак водії не можуть взяти всіх охочих, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Деталі

У міськраді повідомили, що для запобігання транспортному колапсу кількість маршруток збільшили на 5%. Окрім того, запровадили обмеження для пільговиків: пільги на проїзд діють винятково з 10:00 до 15:00.

Міський голова Дніпра Борис Філатов на брифінгу заявив, що транспортні проблеми виникли через непоінформованість жителів про нові умови проїзду.

“Сьогодні вже виникли проблеми з пільговим проїздом у громадському транспорті, бо люди не знали. Хоча ми намагаємося максимально поінформувати. Ми сподіваємося, що це дозволить нам не сповзти до червоної зони”, — сказав він.

Додамо

Юристка громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини на базі правозахисної групи “Січ” Віталія Серебрянська каже, що запровадження “погодинної” дії пільг — незаконне й може бути оскаржене в суді.

У Дніпрі, за рішенням спецкомісії, посилили карантин, запровадивши деякі обмеження “червоної” зони, попри те, що місто поки перебуває в “помаранчевій”. У мерії пояснили, що діють на випередження.

Нагадаємо

Комісія з надзвичайних ситуацій у четвер вводить суворі карантинні обмеження на території міста Дніпро.

Додамо, що в Україні вже 1,579 млн випадків COVID-19, за добу - 14 174.

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