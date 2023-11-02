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В Дія.Освіта выпустили сериал о том, как строить мощные общественные организации

Киев • УНН

 • 282765 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. На платформе Дія.Освіта выпустили учебный сериал о том как строить мощные общественные организации. Как создать и развить организацию, которая эффективно и успешно будет работать годами? — смотрите в сериале от Дія.Освіта, рекомендует УНН.

В Дія.Освіта выпустили сериал о том, как строить мощные общественные организации

Цитата

"Хотели создать общественную организацию? Самое главное у вас уже есть — желание делать мир лучше. А мы хотим, чтобы воплощались все-все мечты украинцев. Собрали теорию и практические советы в новом образовательном сериале "Как построить действенную общественную организацию“, — презентовали экспертный курс для общественных активистов в пресс-службе “Дія”.

Детали

В создании этого сериала приняли участие лидеры сильнейших общественных организаций Украины.

В частности, ведущая образовательного курса — эксперт по оргразвитию общественных инициатив, заместитель исполнительного директора IСАР Единение Наталья Климова.

Восемь серий этого учебного сериала должны дать активистам базовые знания и навыки для эффективной общественной деятельности.

Список серий:
• Что такое организационное развитие, как оно влияет на работу
• • Принцип работы общественного сектора
• Разница между общественной и благотворительной организациями
• Стратегия создания организаций,
• Коммуникация с донорами и обществом

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За первые 4 месяца с 24 февраля 22 года в Украине зарегистрировались 4 365 организаций гражданского общества. Чтобы помочь этим инициативам лучше понимать принципы своей работы и укреплять их эффективность, IСАР Единение и создали этот курс на платформе Дія.Освіта.

Образовательный сериал “Как построить действенную общественную организацию” можно посмотреть по ссылке.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что в “Дія.Освіта” с’появились возможности для смены профессии и самообразования. Каждый желающий может пройти профориентационный тест, посмотреть образовательный сериал, и смоделировать рабочий процесс со специалистом, чтобы понять свои пробелы в знаниях.

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