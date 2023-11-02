У Дія.Освіта випустили серіал про те, як будувати потужні ГО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На платформі Дія.Освіта випустили навчальний серіал про те як будувати потужні громадські організації. Як створити і розвинути організацію, яка ефективно та успішно працюватиме роками? — дивіться у серіалі від Дія.Освіта, рекомендує УНН.
Цитата
"Хотіли створити громадську організацію? Найголовніше у вас уже є — бажання робити світ кращим. А ми хочемо, щоб втілювались усі-усі мрії українців. Зібрали теорію і практичні поради у новому освітньому серіалі "Як побудувати дієву громадську організацію“,— презентували експертний курс для громадських активістів у пресслужбі “Дія”.
Деталі
У створені цього серіалу взяли участь лідери найсильніших громадських організацій України.
Зокрема, ведуча освітнього курсу — експертка з оргрозвитку громадських ініціатив, заступниця виконавчого директора ІСАР Єднання Наталія Климова.
Вісім серій цього навчального серіалу мають дати активістам базові знання й навички для ефективної громадської діяльності.
Список серій:
• Що таке організаційний розвиток, як він впливає на роботу
• Принцип роботи громадського сектору
• Різниця між громадською та благодійною організаціями
• Стратегія створення організацій,
• Комунікація з донорами та суспільством
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За перші 4 місяці від 24 лютого 22 року в Україні зареєструвались 4 365 організацій громадянського суспільства. Аби допомогти цим ініціативам краще розуміти принципи своєї роботи та зміцнювати їхню ефективність, ІСАР Єднання й створили цей курс на платформі Дія.Освіта.
Освітній серіал “Як побудувати дієву громадську організацію” можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо
Раніше УНН писав про те, що в “Дія.Освіта” з’явились можливості для зміни професії та самоосвіти. Кожен бажаючий може пройти профорієнтаційний тест, подивитись освітній серіал, і змоделювати робочий процес з спеціалістом, щоб зрозуміти свої прогалини у знаннях.