Детсад в Кировоградской области возобновил работу после обнаружения ротавирусной инфекции

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 марта. УНН. В бобринецком детском саду "Солнышко", воспитанники которого были госпитализированы из-за ротавирусной инфекции, восстановили учебно-воспитательный процесс. Об этом сообщила Госпродпотребслужба в Кировоградской области, передает УНН.

"Поскольку с 18 марта новых случаев заболевания среди воспитанников детсада не зарегистрировано, было принято решение о восстановлении в "Солнышке" учебно-воспитательного процесса", - сообщили в пресс-службе.

Как указано, об обнаружении антигена ротавируса у всех восьми детей, которые заболели, а также контактной мамы одного из них стало известно по результатам проведенных лабораторных исследований.

Кроме того, в детском саду обнаружили ряд нарушений санитарно-эпидемиологического режима.

"В частности, 12 марта во второй младшей группе не был изолирован ребенок с признаками заболевания (повышенная температура тела и понос), а через два дня его допустили в группу без медицинской справки о состоянии здоровья. Можно предположить, что с этого случая и началась вспышка ротавирусной инфекции в детском саду. При этом при приеме воспитанников в учреждение не проводился их утренний обзор (на высыпания, наличие признаков простуды и т.д.) и опрос родителей о возможных кишечных расстройствах у детей", - говорится в сообщении.

Руководству детсада предоставлен план мероприятий по локализации и ликвидации случаев острых кишечных инфекций. Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в детском саду продолжается.

Дети продолжают лечиться стационарно.

Напомним, в Кировоградской области госпитализировали восемь воспитанников детсада с симптомами острой кишечной инфекции.

Как сообщал УНН, потом обнаружили кишечную инфекцию у матери одного из восьми воспитанников детского сада в Кировоградской области, которые попали в больницу.

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