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Дитсадок на Кіровоградщині відновив навчання після виявлення ротавірусної інфекції

Дитсадок на Кіровоградщині відновив навчання після виявлення ротавірусної інфекції

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 березня. УНН. У бобринецькому дитсадку "Сонечко", вихованці якого були госпіталізовані через ротавірусну інфекцію, відновили навчально-виховний процес. Про це повідомила Держпродспоживслужба в Кіровоградській області, передає УНН.

“Оскільки з 18 березня нових випадків захворювання серед вихованців дитсадка не зареєстровано, було прийнято рішення про відновлення у „Сонечку“ навчально-виховного процесу”, — повідомили в прес-службі.

Як зазначається, про виявлення антигену ротавірусу в усіх восьми дітей, які захворіли, а також контактної мами одного з них стало відомо за результатами проведених лабораторних досліджень.

Крім того, у дитсадку виявили низку порушень санітарно-епідемічного режиму.

“Зокрема, 12 березня у другій молодшій групі не була ізольована дитина з ознаками захворювання (підвищена температура тіла та пронос), а через два дні її допустили в групу без медичної довідки про стан здоров’я. Можна припустити, що з цього випадку й почався спалах ротавірусної інфекції в дитсадку. При цьому під час приймання вихованців до закладу не проводився їх ранковий огляд (на висипання, наявність ознак застуди тощо) та опитування батьків щодо можливих кишкових розладів у дітей”, — йдеться в повідомленні.

Керівництву дитсадка надано план заходів з локалізації та ліквідації випадків гострих кишкових інфекцій. Проведення профілактичних та протиепідемічних заходів у дошкільному навчальному закладі триває.

Діти продовжують лікуватися стаціонарно.

Нагадаємо, на Кіровоградщині госпіталізували вісьмох вихованців дитсадка з симптомами гострої кишкової інфекції.

Як повідомляв УНН, згодом виявили кишкову інфекцію у матері одного з восьми вихованців дитячого садка на Кіровоградщині, які потрапили в лікарню.

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