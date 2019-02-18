В девяти школах Львова приостановили учебу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В связи с тем, что уровень заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ сохраняется, было принято решение приостановить учебный процесс в 9 учебных заведениях. В этих школах уровень отсутствия учеников выше 20%. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Так, с 19 февраля до 22 февраля (включительно) приостановлены занятия в СОШ № 63 и ЗЗСО № 87 им. Ирины Калинец.
Приостановлены занятия до 19 февраля (включительно) в лицее "Интеллект", СОШ № 95, СОШ № 47, СОШ № 52, СОШ № 93, СОШ № 29, а до 20 февраля (включительно) - в гимназии "Престиж". Также до 22 февраля (включительно) приостановлены занятия в 1-Б классе СОШ № 48.
В 21 учебном заведении образования Львова временно приостановлено обучение из-за заболевания значительного количества учеников корью, ОРВИ и гриппом.
Как сообщал УНН, за неделю с 4 по 10 февраля в Украине зарегистрировано два случая смерти от гриппа, среди умерших - один ребенок. С их учетом с начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 32 украинцев, в частности пятерых детей в возрасте до 17 лет.