В девяти школах Львова приостановили учебу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 55307 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 74246 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128584 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129047 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129087 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124767 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159788 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117804 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141404 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145266 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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7 марта, 12:17 • 106638 просмотра
Актуальное
В девяти школах Львова приостановили учебу

В девяти школах Львова приостановили учебу

Киев  •  УНН

 • 8754 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В связи с тем, что уровень заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ сохраняется, было принято решение приостановить учебный процесс в 9 учебных заведениях. В этих школах уровень отсутствия учеников выше 20%. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Так, с 19 февраля до 22 февраля (включительно) приостановлены занятия в СОШ № 63 и ЗЗСО № 87 им. Ирины Калинец.

Приостановлены занятия до 19 февраля (включительно) в лицее "Интеллект", СОШ № 95, СОШ № 47, СОШ № 52, СОШ № 93, СОШ № 29, а до 20 февраля (включительно) - в гимназии "Престиж". Также до 22 февраля (включительно) приостановлены занятия в 1-Б классе СОШ № 48.

В 21 учебном заведении образования Львова временно приостановлено обучение из-за заболевания значительного количества учеников корью, ОРВИ и гриппом.

Как сообщал УНН, за неделю с 4 по 10 февраля в Украине зарегистрировано два случая смерти от гриппа, среди умерших - один ребенок. С их учетом с начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 32 украинцев, в частности пятерых детей в возрасте до 17 лет.

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