У дев'яти школах Львова призупинили навчання

КИЇВ. 18 лютого. УНН. У зв'язку з тим, що рівень захворюваності серед школярів на грип та ГРВІ зберігається, було ухвалено рішення призупинити навчальний процес у 9 навчальних закладах Львова. У цих школах рівень відсутності учнів вищий за 20%. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради, передає УНН з посиланням на "Гал-інфо".