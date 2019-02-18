У дев'яти школах Львова призупинили навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У зв'язку з тим, що рівень захворюваності серед школярів на грип та ГРВІ зберігається, було ухвалено рішення призупинити навчальний процес у 9 навчальних закладах Львова. У цих школах рівень відсутності учнів вищий за 20%. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради, передає УНН з посиланням на "Гал-інфо".
Відтак, з 19 лютого до 22 лютого (включно) призупинено навчання у СЗШ № 63 та ЗЗСО № 87 ім. Ірини Калинець.
Призупинено навчання до 19 лютого (включно) у ліцеї "Інтелект", СЗШ № 95, СЗШ № 47, СЗШ № 52, СЗШ № 93, СЗШ № 29, а до 20 лютого (включно) — у гімназії "Престиж". Також до 22 лютого (включно) призупинено навчання у 1-Б класі СЗШ № 48.
У 21 навчальному закладі освіти Львова тимчасово призупинене навчання через захворювання значної кількості учнів на кір, ГРВІ та грип.
Як повідомляв УНН, за тиждень з 4 по 10 лютого в Україні зареєстровано два випадки смерті від грипу, серед померлих - одна дитина. Із їх врахуванням з початку епідемічного сезону грип забрав життя 32 українців, зокрема п’ятьох дітей віком до 17 років.