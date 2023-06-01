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«В Деснянской РГА проводятся обыски», - сообщила Максимец.

Напомним

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

Под процессуальным руководством Деснянской районной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Он также добавил, что все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты безотлагательно.

В то же время в прокуратуре настаивают на необходимости проведения объективного расследования для определения виновных должностных лиц.

Правоохранители осуществляют следственные действия в поликлинике и на ее территории в Деснянском районе Киева, следствие устанавливает, открытым ли было укрытие, указывал Кличко.