В Госстатистики назвали объемы выполненных в течение семи месяцев строительных работ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В течение января-июля 2018 года в Украине выполнено строительных работ на сумму более 61 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Работы по возведению зданий составляли 49,7% (30,3 млрд грн) от общего объема выполнения работ. Что касается возведения жилых зданий, то было выполнено работ на сумму более 15 млрд грн.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года индекс строительных работ вырос на 6,3%.
Напомним, по мнению экспертов, каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться достаточно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 году взялась за семь новых. Общий строительный задел "Киевгорстроя" на сегодня составляет 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности.