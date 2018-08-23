У Держстатистики назвали обсяги виконаних протягом семи місяців будівельних робіт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Протягом січня-липня 2018 року в Україні виконано будівельних робіт на суму понад 61 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Роботи зі зведення будівель становили 49,7% (30,3 млрд грн) від загального обсягу виконання робіт. Що стосується зведення житлових будівель, то було виконано робіт на суму понад 15 млрд грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року індекс будівельних робіт зріс на 6,3%.
Нагадаємо, на думку експертів, кожна інвестована в будівництво гривня приносить державі у п'ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилася і продовжує розвиватися досить активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" у 2017 році ввів в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів. Крім завершення низки об'єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 році взялася за сім нових. Загальний будівельний заділ "Київміськбуду" на сьогодні становить 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності.