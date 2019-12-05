В Госдуме отреагировали на планы Кабмина запретить ездить украинцам в РФ по внутренним паспортам

Ранее в МИД Украины сообщили, что правительство намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

“Я не думаю, что Россия должна в данном случае вносить изменения в свои собственные правила. Я имею в виду тот факт, что украинцы ездят в Россию без виз. Идти на поводу нам в них не следует ”, - сказал Затулин.

По его словам, решение кабинета министров “создаст сложности гражданам Украины”. “Конечно, будут те, которые подчинятся этим правилам, и те, наверное, может меньшинство, которые поведут себя по-другому. Мы должны всячески поощрять сохранение прежнего режима сообщения с Украиной, потому что это нас объединяет, а не разделяет. Разделение — это не наш план”, — подчеркнул депутат.

Он также сказал, что “новая власть Украины попала в ту же колею, в которую в свое время попала предыдущая власть”. “Они действуют в духе обрубить все связи с Россией, создать сложности своим же собственным гражданам в контактах с Россией, при получении информации из России”, — решил добавить Затулин.

Как сообщал УНН ранее, Национальное собрание Венгрии обратились в Госдуму с просьбой объединить усилия для “защиты прав национальных меньшинств в Украине”. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее представитель Вячеслав Володин.