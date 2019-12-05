Уряд розглядає можливість заборонити їздити українцям в РФ за внутрішніми паспортами

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Кабінет міністрів з 1 березня 2020 року може скасувати можливість перетину громадянами України державного кордону з Росією за внутрішнім паспортом та свідоцтвом про народження. Таку інформацію УНН підтвердив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

На питання, чи має намір український уряд скасувати можливість перетинання громадянами України державного кордону з РФ за внутрішнім паспортом громадянина та свідоцтвом про народження, директор Департаменту консульської служби відповів "підтверджую".

"Це концесусна думка причетних центральних органів виконавчої влади, що знайшла своє відображення у дорученні Кабінету Міністрів розробити проект відповідної Постанови уряду", - повідомив він, відповідаючи на питання про те, чи відповідна ініціатива виходила від МЗС.

Нагадаємо, минулого року у Міністерстві закордонних справ допускали можливість введення біометричних віз для громадян Росії.

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