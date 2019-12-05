Правительство рассматривает возможность запретить ездить украинцам в РФ по внутренним паспортам

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102968 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 72647 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103044 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115850 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146312 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147230 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140213 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183190 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Кабинет министров с 1 марта 2020 года может отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Такую информацию УНН подтвердил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

На вопрос, намерено ли украинское правительство отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с РФ по внутреннему паспорту гражданина и свидетельству о рождении, директор Департамента консульской службы ответил "подтверждаю".

"Это концесусное мнение причастных центральных органов исполнительной власти, которая нашла свое отражение в поручении Кабинета Министров разработать проект соответствующего постановления правительства", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, соответствующая ли инициатива исходила от МИД.

В прошлом году в Министерстве иностранных дел допускали возможность введения биометрических виз для граждан России.

Украинские Национальные Новости

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