В Госдуме РФ заявили, что Украина одна из стран, которые "тянут в прошлое ПАСЕ"

“В ПАСЕ есть представители ряда стран, которые, мне кажется, настроены на то, чтобы всех тянуть в прошлое”, — сказал Володин, назвав среди таких государств страны Прибалтики, Польшу, Грузию и Украину.

“Они хотят жить за счет кого-то, а не сами строить свою экономику и обеспечивать сами себя. Украина хочет жить за счет транзита российского газа, Грузия — за счет поставок в Россию своего вина”, — добавил он.

“Мы не раз обращались в связи с ситуацией в Балтийских странах, в Украине, но нет мониторинговых групп, никто не выезжает и оценок не дает, — заметил он. — Никто не обсуждал то, что те же крымские татары раньше не имели права на свой язык”.

Как сообщал УНН, в начале декабря Национальное собрание Венгрии обратились в Госдуму с просьбой объединить усилия для “защиты прав национальных меньшинств в Украине”. Об этом сообщил ее представитель Вячеслав Володин.