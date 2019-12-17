У Держдумі РФ заявили, що Україна одна з країн, які "тягнуть у минуле ПАРЄ"

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Деякі країни-члени Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) налаштовані на те, щоб нібито “тягнути всіх в минуле, не розвиваючи при цьому свою економіку”. Про це у вівторок заявив спікер Держдуми В’ячеслав Володін на зустрічі з головою ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.