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У Держдумі РФ заявили, що Україна одна з країн, які "тягнуть у минуле ПАРЄ"

У Держдумі РФ заявили, що Україна одна з країн, які "тягнуть у минуле ПАРЄ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Деякі країни-члени Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) налаштовані на те, щоб нібито “тягнути всіх в минуле, не розвиваючи при цьому свою економіку”. Про це у вівторок заявив спікер Держдуми В’ячеслав Володін на зустрічі з головою ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.

“У ПАРЄ є представники ряду країн, які, на мою думку, налаштовані на те, щоб всіх тягнути в минуле”, — сказав Володін, назвавши серед таких держав країни Прибалтики, Польщу, Грузію і Україну.

“Вони хочуть жити за рахунок когось, а не самі будувати свою економіку і забезпечувати самі себе. Україна хоче жити за рахунок транзиту російського газу, Грузія — за рахунок поставок в Росію свого вина”, — додав він.

“Ми не раз зверталися у зв’язку з ситуацією в Балтійських країнах, в Україні, але немає моніторингових груп, ніхто не виїжджає і оцінок не дає, — зауважив він. — Ніхто не обговорював те, що ті ж кримські татари раніше не мали права на свою мову”.

Як повідомляв УНН, на початку грудня Національні збори Угорщини звернулися до Держдуми з проханням об’єднати зусилля для “захисту прав національних меншин в Україні”. Про це повідомив її речник В’ячеслав Володін.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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