В Госдепартаменте назвали условие вступления Трампа в диалог с Ираном
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп будет готов вступить в диалог с руководством Ирана только после того, как оно продемонстрирует приверженность фундаментальным изменениям в своем политическом курсе. Об этом заявил в четверг Брайн Хук, который ранее возглавил специальную группу по координации политики Вашингтона в отношении Тегерана, во время пресс-конференции в Госдепартаменте, передает УНН.
“Если иранский режим продемонстрирует приверженность фундаментальным изменениям в своем поведении, то президент будет готов вступить в диалог и найти решения”, — сказал он.
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Хук также повторил условия для начала нормализации отношений США и Ирана. “Ослабление санкций и возобновление в полной мере дипломатических и торговых отношений с США, а также экономического взаимодействия с Соединенными Штатами может начаться только тогда, когда мы увидим, что иранский режим настроен серьезно относительно изменения своего поведения”, — добавил дипломат.
Госсекретарь США Майкл Помпео 21 мая заявил, что Соединенные Штаты намерены оказывать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программы, касающиеся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.