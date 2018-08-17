У Держдепартаменті назвали умову вступу Трампа в діалог з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп буде готовий вступити у діалог із керівництвом Ірану тільки після того, як воно продемонструє відданість фундаментальним змінам у своєму політичному курсі. Про це заявив у четвер Брайн Хук, який раніше очолив спеціальну групу з координації політики Вашингтона щодо Тегерана, під час прес-конференції у Держдепартаменті, передає УНН.
“Якщо іранський режим продемонструє відданість фундаментальним змінам у своїй поведінці, то президент буде готовий вступити у діалог і знайти рішення”, — сказав він.
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Хук також повторив умови для початку нормалізації відносин США та Ірану. “Ослаблення санкцій і відновлення в повній мірі дипломатичних і торговельних відносин зі США, а також економічної взаємодії зі Сполученими Штатами може початися тільки тоді, коли ми побачимо, що іранський режим налаштований серйозно щодо зміни своєї поведінки”, — додав дипломат.
Держсекретар США Майкл Помпео 21 травня заявив, що Сполучені Штати мають намір чинити на Іран безпрецедентний тиск, у тому числі ввести найжорсткіший в історії режим санкцій, якщо Тегеран не змінить свій політичний курс. Він висунув 12 умов укладення нової угоди щодо іранської атомної програми, що стосуються як безпосередньо ядерної сфери, так і геополітики.